Лавров объяснил отказ ЕС от безвизового режима

Москва, 20 февраля. Решение об установлении безвизового режима с Евросоюзом было принято еще в 2005 году. Российская сторона выполнила все необходимые условия, однако Европа передумала.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК рассказал о причинах отказа ЕС в выдаче виз для россиян. Он считает, что решение было принято по политическим мотивам.

«Было сделано все, о чем они просили и что нас устраивало. Потом, когда пришло время его подписывать и затем ратифицировать, ЕС сказал: «Давайте подождем», — заявил дипломат.

Соглашение о безвизовом режиме было готово еще в 2013 году. Однако европейская сторона сообщила, что вводить режим, пока его еще не получили Грузия, Украина и Молдавия, нецелесообразно. При этом Лавров отметил, что РФ принимает Европу во всем ее многообразии.

Готовность России к разрыву отношений с Евросоюзом связана с тем, что их «уже не осталось». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В 2019 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», что позже назвал «фигурой речи».