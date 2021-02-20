Госдеп не предложил новых санкций в докладе по «Северному потому — 2»

Вашингтон, 20 февраля. Госдепартамент в докладе Конгрессу США не предложил новых санкций по российскому проекту «Северный поток — 2», сообщило со ссылкой на документ агентство Bloomberg.

По данным СМИ, американское внешнеполитическое ведомство упомянуло о нарушении санкций трубоукладчиком «Фортуна» и владельцем судна «КВТ-РУС». Это может говорить о введении ограничительных мер в их адрес. Однако и судно, и компания уже включены в списки санкций США по другим статьям.

Госдеп также не предложил ввести санкции против германских или других европейских компаний, которые связаны с проектом трубопровода, уточняет агентство.

Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что сроки строительства газопровода «Северный поток — 2» зависят от многих факторов, но проект будет реализован. По его словам, компания прикладывает для этого максимум усилий.