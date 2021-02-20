Канье Уэст не может поверить в разрыв с Ким Кардашьян — инсайдер

Лос-Анджелес, 20 февраля. Рэперу Канье Уэсту тяжело дается разрыв с супругой Ким Кардашьян, на фоне этого он впадает в депрессию. Об этом рассказал инсайдер из окружения пары.

Источники уже давно сообщают, что звезды разъехались. Для пары 2020 год стал переломным из-за неудачи Уэста на выборах президента США, биполярного расстройства и слухов об измене рэпера с мужчиной.

Сейчас музыкант чувствует себя плохо, так как осознает, что их брак точно не восстановить. Однако он продолжает надеяться на примирение, сообщает портал People.

«Он также знает, что теряет Ким», — отметил инсайдер.

Кардашьян старается не портить связь Уэста с их детьми, позволяя ему созваниваться с ними по FaceTime в любое время. Единственным ее условием является просьба, чтобы рэпер не причинял наследникам вред.

По слухам, Уэст собирается выплатить Кардашьян 1 млн долларов за каждый год брака. У пары также общее имущество, дорогие подарки, бизнес, которые предстоит разделить. Источники утверждают, что светская львица переживает разрыв гораздо легче. Она активно работает и старается двигаться дальше.

Человек из окружения пары ранее объяснил, почему звезды так долго не оформляют развод официально. Причина в их детях, утверждает он.