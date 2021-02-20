ВПК планирует создать «русский Land Cruiser» на базе броневика

Москва, 20 февраля. ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе легкого броневика «Стрела» «русский Land Cruiser», заявил гендиректор компании Александр Красовицкий.

По словам Красовицкого, большие надежды возлагаются на вариант «Стрелы» без брони. В перспективе автомобиль должен стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Кроме того, машина может пользоваться спросом на гражданском рынке, сообщил представитель российского производителя колесной военной техники.

«Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», — заявил Красовицкий интервью РИА Новости.

Руководитель ВПК напомнил, что планируется создание семейства автомобилей «Стрела». В линейку, кроме небронированного варианта, войдут бронированный автомобиль-амфибия, стандартная бронированная машина, бронированное и небронированное шасси для установки оборудования и комплексов вооружения.

В конце декабря «Военно-промышленная компания» и Министерство обороны РФ подписали контракт о разработке четырех образцов легкого бронеавтомобиля «Стрела». Разработка запланирована на 2021 год.