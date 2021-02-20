Три человека погибли в результате пожара под Рязанью

Рязань, 20 февраля. Пожар в частном жилом доме в городе Михайловка под Рязанью унес жизни трех человек.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Устанавливается причина возникновения пожара, сообщает РЕН ТВ.

Внеплановое заседание комиссии по обеспечению пожарной безопасности прошло в Кировской области. Власти Кирова издали постановление о введении особого противопожарного режима, связанного с рисками возгорания из-за нагрузки на печное отопление и обогревательные приборы из-за сильных морозов. Заседание состоялось после пожара, в котором погибла женщина и четверо детей.

Следователи ранее завершили расследование дела о взрыве, который произошел в одном из жилых домов области в прошлом году. Сотрудники СК, занимавшиеся выяснением подробностей инцидента, пришли к выводу, что взрыв газа произошел из-за некачественной сборки счетчика.