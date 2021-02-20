ЦБ сообщил о минимальном за четыре года объеме переводов из России

Москва, 20 февраля. Центральный банк России зафиксировал минимальный объем переводов из России за четыре года.

Физические лица отправили 7,4 миллиарда долларов через системы денежных переводов. На страны СНГ приходится 6,2 миллиарда долларов. В 2019 году показатель был на 1,3% выше.



В Россию из дальнего зарубежья и стран СНГ в прошлом году перечислено 3,1 миллиарда долларов, что на 0,2 миллиарда меньше, чем в 2019. Из стран дальнего зарубежья поступило 1,7 миллиарда долларов.

Ранее Национальный банк Украины поделился информацией о денежных переводах в страну за прошедший год. Объем переводов из других государств равнялся сумме в 12,1 млрд долларов. Причем поступления за 2020 год превысили показатель 2019 года на 1,7%, или на 200 млн долларов, передает источник.