Ростех объяснил белый цвет российских бомбардировщиков

Москва, 20 февраля. Белая окраска стратегических ракетоносцев Ту-160 служит для отражения части энергии ядерного взрыва. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Это своего рода защита для экипажа — Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж», — говорится в сообщении на сайте Ростеха.

В ведомстве уточнили, что летчики прозвали ракетоносец «Белым лебедем». В основу прозвища легло блестящее белое отражающее покрытие, считают некоторые эксперты.

Ранее СМИ сообщили, что российские военнослужащие провели учения в непосредственной близости от ключевой базы НАТО в Исландии. Российские военные самолеты совершили продолжительный полет вокруг Северной Европы, протяженность маршрута составила 600 миль. Американские эксперты отметили его необычную траекторию.