Россиянам рассказали о скрытых опасностях витамина D

Москва, 20 февраля. Терапевт Наталья Уклеина призвала россиян быть осторожнее при приеме витамина D, он может иметь опасные побочные эффекты.

«Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию», — цитирует Уклеину телеканал «360».

При избытке витамина D у человека может появиться зуд кожи, тошнота и головная боль, предупредила терапевт. Витамин может откладываться в почках, печени и кровеносных сосудах.

Терапевт Лариса Алексеева предупредила, что в аптеках сейчас продаются витамины в профилактических дозировках. Безопасной дозой считается 600 МЕ. Врач отметил, что витамины D и C повышают иммунитет и могут «противостоять вирусу».

«Я думаю, что сейчас тот период, когда мы можем применять эти витамины даже без совета врача», — отметил Алексеева.

Однако терапевт подчеркнул, что при приеме добавок необходимо соблюдать суточную норму. Алексеева призвала стараться не заниматься самолечением и избегать витаминных комплексов, которые могут вызвать аллергию и иметь серьезный побочный эффект.

Ранее доктор биологических наук Вера Коденцова заявила, что обеспеченность организма достаточным количеством витаминов D, C и цинком способна снизить риск тяжелой формы COVID-19. По ее словам, наличие именно этих элементов в организме сильно снижало число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции.