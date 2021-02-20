Вдова Мягкова не покидает квартиру с момента смерти супруга

Москва, 20 февраля. Знакомые скончавшегося артиста Андрея Мягкова обеспокоены состоянием здоровья его вдовы Анастасии Вознесенской. После смерти супруга она не выходит из дома.

Супруги прожили в браке 56 лет. В своем последнем интервью Мягков признался, что всю жизнью любит только одну женщину — Вознесенскую. При этом супруги никогда не выносили напоказ свои отношения, ревностно охраняя личную жизнь.

В разговоре с «МК» источники, близкие к окружению звезд, рассказали, что после смерти супруга Вознесенская находится дома.

«Сама она на связь не выходила. Гости к ним в дом обычно не приходили. Хотя Андрей Васильевич всегда был таким мягким, интеллигентным, всегда здоровался с соседями», — рассказал общий знакомый супругов.

Днем ранее состоялось собрание в одном из подъездов дома, где жил народный артист. Его соседи решили, что после генерального ремонта на стене установят памятную доску в его честь.

Мягков скончался 18 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с народным артистом состоится 20 февраля.

В 10.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова, после нее — отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. В тот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Мягкова, назвав его смерть невосполнимой утратой для российского театра и кинематографа. Глава государства подчеркнул, что имя Андрея Мягкова и его работы останутся в памяти благодарных зрителей.

Ранее источник ФАН подтвердил, что Анастасия Вознесенская станет единственной наследницей имущества Мягкова. У актера также есть младшая сестра, но, по предварительным данным, все имущество достанется вдове.