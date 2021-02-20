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Труп погибшего нашли на месте обрушения фабрики в Норильске

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Норильск, 20 февраля. Один человек скончался в результате обвала в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, сообщил Следственный комитет. Также найдено четверо пострадавших.

Спасенным из-под завалов оказывается медицинская помощь. Спасательная служба МЧС продолжает поиски пострадавших. По предварительной информации, под завалами может оставаться еще один человек.

Недавно Федеральное агентство новостей сообщило о возможном нахождении под завалами двух человек. Всего числилось около шести пострадавших, четверых из них удалось извлечь.

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