Рухнувшая торговая палатка убила жительницу Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 20 февраля. Местная жительница погибла под завалами рухнувшей торговой палатки в Нижнем Новгороде.

Согласно информации пресс-службы нижегородского МЧС, инцидент произошел примерно в 13:00 по московскому времени. Объект стоял на улице Родионова, д. 15а. Очевидцы передали, что в конструкцию врезался грузовик. Спасатели эти данные пока не подтвердили.

Брусья и потолок обрушились на женщину, которая в этот момент стояла под навесом. Ее личность в настоящее время устанавливается.

Недавно спасатели достали тела еще двух пострадавших из-под завалов на фабрике Норильского ГОК. Число пострадавших увеличилось до четырех.