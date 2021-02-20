Глава Пентагона пообещал Киеву помочь защититься от «российской агрессии»

Киев, 20 февраля. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал помощь в борьбе с «российской агрессией» министру обороны Украины Андрею Тарану, сообщает Минобороны США.

Остин подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать «суверенитет и территориальную целостность» страны.

«Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии», — сообщает Пентагон.

Кроме того, Остин отметил необходимость реформ в оборонном секторе Украины. Таран поблагодарил американского коллегу за поддержку и подчеркнул приверженность трансформации украинского оборонного сектора «в соответствии с принципами и стандартами НАТО».

Новый министр обороны США провел видеоконференцию с коллегами по Североатлантическому альянсу, в ходе которой призвал поддерживать и наращивать уровень военных расходов для противодействия России. Среди факторов, способных дестабилизировать НАТО, генерал Остин назвал набирающий силу Китай, террористические угрозы, пандемию коронавируса и глобальное изменение климата.