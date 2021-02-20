Цымбалюк-Романовская назвала истинную причину разрыва с Джигарханяном

Москва, 20 февраля. Два инсульта и деменция актера Армена Джигарханяна стали причиной расставания с ним для Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом сама пианистка сообщила во время программы «Бородина против Бузовой».

Пианистка и прославленный актер были вместе несколько лет. Пара узаконила отношения в 2016 году, однако счастье молодоженов продлилось недолго: спустя менее года супруги расстались. Точкой преткновения послужил скандал, в котором режиссер обвинил супругу в краже денег из его театра. После развода с Виталиной Джигарханян вернулся к Татьяне Власовой.

Цымбалюк отвергала любые обвинения в корысти, уверяя, что искренне любила режиссера. Появившись в шоу «Бородина против Бузовой», она отметила, что второй инсульт актера стал причиной их свадьбы.

«Мы были бы вместе до конца. Дело в том, что второй инсульт Армена Борисовича и стал причиной укрепления наших отношений! Он привел к браку, потому что он был совершенно один!» — заявила пианистка.

Однако при этом она призналась, что именно проблемы со здоровьем привели к разрыву отношений.

«Был один недостаток — возраст, это состояние здоровья. Мой муж пережил два тяжелых инсульта. У него стала сильно прогрессировать деменция. Именно по этой причине случилось так, что мы расстались», — констатировала она.

Народный артист СССР, театральный режиссер и педагог Армен Джигарханян скончался 14 ноября. Позднее медсестра, которая ухаживала за ним, рассказала что в клинику актер поступил в ужасном состоянии, он весил всего 67 килограммов и был в страшных пролежнях.

Медработница утверждает, что бывшая жена артиста Татьяна Власова ни разу не навестила Джигарханяна в клинике. С умирающей звездой советского кино беседовали сотрудники больницы и сиделка. В моменты прояснения сознания Джигарханян жаловался, что никому не нужен.