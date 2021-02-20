Центробанк назвал самый популярный вид мошенничества в 2021 году

Москва, 20 февраля. Обман туристов может стать самым популярным мошенничеством в 2021 году, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

По словам эксперта, чтобы завладеть данными банковских карт, злоумышленники могут создавать поддельные сайты авиакомпаний и предлагать выгодные билеты.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью», — цитирует Сычева радио Sputnik.

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка подчеркнул, что аферисты стремятся завладеть данными платежных инструментов жертв.

Генпрокуратура привела статистику по совершенным в 2020 году мошенничествам. Надзорное ведомство назвало три региона, где зафиксирован наибольший всплеск этого вида преступлений.