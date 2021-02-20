Аналитики собрали топ самых надежных автомобилей в мире

Лос-Анджелес, 20 февраля. Компания J.D. Power из США в ходе собственного исследования выяснила, какие автомобильные марки сегодня являются самыми надежными.

Опрос проводился среди 33 251 владельца автомобилей 2018 года выпуска. У них узнали, какие проблемы возникли с машиной за последний год эксплуатации. В списке было 177 конкретных поломок, которые были сгруппированы в восемь категорий.

Аналитики признали японский Lexus самым надежным автобрендом. «Серебро» завоевал немецкий Porsche, а третье место ушло корейской Kia. Исследователи заметили, что последняя оказалась на вершине рейтинга среди брендов массового рынка. В пятерку также попали Toyota, Buick и Cadillac. Porsche 911 стал самой надежной моделью.

Недавно ФАН опубликовал рейтинг самых странных автомобилей по мнению экспертов CarsWeek.ru. Автопроизводители раньше не боялись экспериментировать с новыми моделями, что привело к появлению самых футуристичных и очень странных машин. На первом месте оказался «переносной» британский Peel P50, который выпускался в 60-х годах прошлого века. Вторую строчку занял немецкий Messerschmitt, отличавшийся очень неудобной кабиной и рулем от велосипеда.