Бортич впервые откровенно рассказала о новорожденном сыне

Москва, 20 февраля. Оберегающая свою личную жизнь актриса Александр Бортич впервые подробно рассказала о своих впечатлениях от рождения ребенка.

Актриса впервые стала мамой в прошлом году. У нее родился сын Александр. Отцом ребенка стал предприниматель Евгений Савельев. Долгое время актриса держала в секрете свою беременность, и только после рождения малыша в ее соцсети стали появляться фотографии счастливой мамы.

В интервью Юрию Дудю Бортич назвала самое главное открытие после рождения ребенка — полное отсутствие хоть какой-либо брезгливости.

«Эта шутка оказалась правдой, про «никогда не думала, что буду так радоваться чужим какашкам». Это правда. Абсолютно отсутствует брезгливость», — с улыбкой рассказала артистка.

По ее словам, беременность они не планировали, но новость стала абсолютно радостной и для нее, и для ее супруга.

«Я думаю, что с ним мы будем прям братанами, веселиться, угорать. И будет классно. Мне очень нравится с ним уже сейчас, хотя он еще даже не говорит», — добавила Бортич.

Актриса давно помогает подросткам и детям, столкнувшимся с трудностями, являясь попечителем фонда «Шалаш», который помогает детям, родителям и учителям справляться с детской агрессией. По ее словам, сама она подвергалась в школе буллингу. С одноклассниками все время были проблемы, включая драки.

Самый неприятный эпизод произошел во время выпускного. Один из школьников был возмущен тем, что его девушка общается с Бортич. Во время танца он подошел к девочкам и с силой ударил рукой по лицу будущей актрисе. По словам артистки, удар был настолько сильным, что у нее слетели накладные ресницы.