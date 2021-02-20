Виктория Боня шокировала поклонников новым образом с розовыми волосами

Москва, 20 февраля. Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня сделала себе розовые волосы. Новый стиль барби она продемонстрировала на фото в Instagram.

Инста-дива предстала на снимке с розовыми косичками, которые собраны в высокий хвост. Перекрасить волосы Боня так и не решилась, но вплела розовые локоны в свою прическу.

«Я сделала это! Я вас предупреждала, что у меня чешутся руки и я хочу покраситься в розовый. Но покраситься я пока не решилась... А вот имидж я сменила с помощью косичек с большим удовольствием!» — прокомментировала телеведущая свою публикацию в Сети.

Образ гармонично дополняет соответствующий маникюр блогера. Модель выбрала ярко-розовый цвет для ногтей. Стоит отметить, что макияж выполнен в тех же тонах. А вот черная блузка с глубоким декольте создает контраст с остальными деталями, акцентируя взгляд на самом интересном моменте.

Мнения подписчиков насчет нового цвета волос разделились: одни поддержали новый стиль Бони, другие раскритиковали его.

«Нет слов ... Ты женщина ... Что за фрик Style?! Тебе своей красоты мало ?!» — возмутился пользователь. «Это красиво?» — в недоумении поклонница.

Поклонники засыпали модель смайликами и комплиментами, написав, что Боне очень идет розовый цвет. Фотография уже собрала более 60 тысяч лайков.

Недавно блогер сравнила цены на ЖКХ в Москве и Монако, рассказало Федеральное агентство новостей. Она пожаловалась, что в Княжестве Монако ей приходилось платить около 500 евро в месяц только за электроэнергию.