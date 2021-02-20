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Спасатели ищут двух человек под завалами обрушившейся фабрики в Норильске

Спасатели ищут двух человек под завалами обрушившейся фабрики в Норильске

Норильск, 20 февраля. Прокуратура сообщила о возможном нахождении еще двоих пострадавших под завалами Норильского цеха. Сотрудники МЧС ведут поиски на месте происшествия.

Информации о погибших не поступало. Однако число пострадавших увеличилось до четырех. В ликвидации обрушения участвуют 71 человек и 13 единиц техники. Причины обвала уточняются.

Источник Федерального агентства новостей в МЧС подтвердил информацию о нахождении шестерых человек под завалами. Четверым уже оказывается медицинская помощь.

 

 

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