Сахалинский депутат лишился мандата после видео в TikTok

Южно-Сахалинск, 20 февраля. Депутат собрания Томаринского городского округа на Сахалине Сергей Булатов лишился мандата после публикации в соцсети TikTok видео с матерной песней, сообщают СМИ.

Председатель районного собрания Валентина Новикова отметила, что Булатов написал заявление по собственному желанию.

«Да, действительно, Булатов Сергей написал заявление о выходе из состава депутатов по собственному желанию», — сообщила РИА Новости Новикова, отметив, что снять с Булатова полномочия парламентарии решили единогласно.

Ранее сообщалось, что Булатов может быть исключен из партии КПРФ. На скандальном видео мужчина ехал за рулем своей машины и пел песню, в которой было много мата. Свидетелями его таланта стали дети, которые находились на заднем сиденье в момент съемки.