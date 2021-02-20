Бортич объяснила, почему не стала сниматься у Германа-младшего

Москва, 20 февраля. Актриса Александра Бортич рассказала, что отказалась от роли в картине Александра Германа-младшего, отдав предпочтение спокойной беременности.

В интервью Юрию Дудю актриса назвала причину отказа от роли в военной драме «Воздух» в 2019 году – неожиданная беременность. По ее словам, тогда она и ее возлюбленный — предприниматель Евгений Савельев — совершенно не планировали детей.

«Когда я поняла, что это оно, то безумно обрадовалась. Нисколько не боялась», — призналась артистка.

Бортич пришлось срочно корректировать съемочный график и отказать Герману-младшему. Правда, чуть позже она все же поработала с режиссером: в его новой картине «30 дней и 30 ночей», которая пока находится в производстве.

Актриса стала мамой в августе 2020 года. С Савельевым она живет вместе уже два года. По слухам, они успели сыграть свадьбу до пандемии. Сама Бортич ведет довольно закрытый образ жизни и распространяться о личном не любит.

Ранее она рассказала Дудю, что в школе подверглась буллингу. Одноклассники дразнили отличающуюся от них девочку. Однажды ей пришлось участвовать в драке, которую затеяли одноклассники. Но самый неприятный случай произошел на выпускном. Юноша, с которым у девочки давно не ладились отношения, ударил ее рукой по лицу.

Бортич посоветовала детям, столкнувшимся с буллингом, найти взрослого, которому можно доверять, чтобы рассказать ему о проблемах. Родителям же актриса советует внимательно слушать своих детей.