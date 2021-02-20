Спасатели достали из-под завалов на фабрике Норильского ГОК еще двух человек

Норильск, 20 февраля. После обрушения в цехе Норильской обогатительной фабрики из-под завалов спасатели извлекли тела еще двух пострадавших. Об этом сообщает МЧС.

Число пострадавших увеличилось до четырех. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Источник Федерального агентства новостей в МЧС подтвердил обрушение на фабрике. Люди находятся под завалами, сейчас идут работы по их спасению. Погибших нет.

Согласно информации Telegram-канала «112», под завалы попали шесть человек. Четверо их них спасены, им оказывается медпомощь.