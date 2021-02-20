Кипр откроет въезд для туристов из России не раньше 1 апреля

Москва, 20 февраля. Республика Кипр до 1 апреля отложила открытие границ для туристов из России, сообщили в российском посольстве в Никосии.

В дипмиссии отметили, что перенос России в категорию стран, туристам из которых открыт въезд, отложен по заявлению Минтранса Кипра. В зависимости от эпидемиологической обстановки министерство будет пересматривать эти категории еженедельно.

«В Минтрансе Кипра подтвердили предположения, что с 1 марта и ориентировочно до 1 апреля Россия, скорее всего, будет занесена в так называемую серую категорию в реестре кипрского министерства здравоохранения, пребывание в которой исключает возможность приезда туристов из РФ на остров», — цитирует дипломатов ТАСС.

Ранее сообщалось, что ежегодные отчисления операторов выездного туризма в фонд «Турпомощи» в 2021 году предложили снизить до одного рубля. Взнос в фонд персональной ответственности также предлагается уменьшить. Специалисты считают, что туристическому сектору нужны новые меры правительственной поддержки.