Марсоход Perseverance опубликовал первые снимки поверхности Марса

Вашингтон, 20 февраля. NASA опубликовало снимки, который марсоход Perseverance сделал во время посадки на поверхность планеты на высоте двух метров.

Во время приземления, которое длилось семь минут, специалисты не могли управлять аппаратом из-за задержки сигнала. Поэтому устройство само сняло тепловой щит, защитную оболочку и сбросило парашюты. Цветные фотографии, сделанные с посадочного модуля, опубликованы в Twitter организации.

Главная цель Perseverance — изучение марсианского грунта и поиск остатков бактериальной жизни, для которых у аппарата есть 23 камеры, два микрофона и семь научно-исследовательских единиц оборудования. Все собранные материалы за время исследования вернутся на Землю не раньше, чем через пять лет.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, когда станет известно об особенностях внешнего вида сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». По данным ФАН, через три или четыре месяца у специалистов уже будут эти сведения.