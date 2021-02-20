МЧС сообщило об обрушении в цехе обогатительной фабрики в Норильске

Норильск, 20 февраля. Обрушение произошло в цехе Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщили в МЧС.

Пострадал один человек, под завалами могут находиться рабочие. По информации Telegram-канала «112», под завалами могут находиться шесть человек. Два человека были спасены, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики поступило в 00:44 по московскому времени 20 февраля. Два человека смогли спастись самостоятельно, еще одного достали из под завалов. Об этом передает ТАСС.

Компания «Норникель» выплатит 146,2 миллиарда рублей за вред окружающей среде. Выплата будет производиться за счет понижения дивидендов организации. Такое решение принято в связи с разливом топлива в Норильске, после которого пострадала экология региона.