Доктор Мясников назвал главную ошибку врачей при лечении бронхита

Москва, 20 февраля. Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, какие ошибки совершают врачи во время лечения бронхита. Он призвал медиков не использовать антибиотики.

При бронхите, по словам Мясникова, эти препараты часто не дают никакой пользы. Большинство заболеваний подобного плана вызваны не бактериями, а вирусами.

«Поставить человеку диагноз «бронхит» — извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему цефтриаксон в уколах. Это что такое?» — возмутился доктор.

Мясников ранее призвал россиян насторожиться при появлении боли в горле. Она может указывать на поражение органов дыхательной системы гемофильной палочкой. Речь идет о смертельно опасном заболевании.