В ПФР рассказали, в каком случае работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

Севастополь, 20 февраля. Страховая пенсия работающим пенсионерам будет проиндексирована только после увольнения, сообщает пресс-служба ПФР по Севастополю.

В ПФР напомнили, что с 2016 года все виды страховых пенсий индексируются только у тех пенсионеров, кто завершил трудовую деятельность. Работающим россиянам выплаты не пересчитываются. Данное правило не касается социальных выплат. Их индексация не зависит от того, работает пенсионер или нет.

«Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется после того, как пенсионер завершает трудовую деятельность. Пенсионеру не нужно подавать заявление о возобновлении индексации страховой пенсии, так как работодатель ежемесячно предоставляет сведения о числящихся работниках в ПФР», — уточнили в ПФР.

Напомним, в начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Известно, что доклад в срок был направлен в администрацию главы государства, но подробностей не сообщалось.

Ранее Александр Сафронов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, предположил, что возможны три варианта возобновления индексации этих пенсий. Первый вариант предполагает, что выплаты пересчитают не ранее 2022 года. Самый дорогостоящий вариант предполагает возвращение индексации в полном объеме с пересчетом за период с 2016 года.

Третий вариант эксперт назвал компромиссным и наиболее возможным. Пенсии работающим пенсионерам будут проиндексированы только с 2021 года, а недоплаченные за предыдущие годы суммы будут выплачивать после того, как пенсионер закончит работать.