Рогозин ответил мемом на посадку американского ровера на Марс

Москва, 20 февраля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился мемом в ответ на публикацию первого фото с Марса нового американского марсохода Perseverance. Снимок он опубликовал в соцсети Twitter.

На фотоколлаже на сделанную Perseverance фотографию с поверхности Красной планеты наложено фото «заглядывающего» в камеру марсохода Рогозина.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — отметил в публикации Рогозин.

Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7 — РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021

Марсоход 18 февраля успешно приземлился в прямом эфире Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в районе кратера Езеро. Аппарат будет искать следы жизни на Марсе. Планетоход возьмет образцы грунтовых пород и проведет все необходимые анализы. Исследователи предполагают, что обнаружат либо жидкую воду, либо «нечто вроде вечной мерзлоты». Возможное открытие в дальнейшем облегчит следующие шаги по освоению планеты.