Россиянам рассказали, как не стать жертвой телефонных гипнотизеров

Москва, 20 февраля. Мошенники тщательно готовятся к атаке на «жертв» по телефону, используя методы НЛП и гипноза в разговоре. Подробнее об этом рассказал психолог Игорь Салынцев.

Злоумышленники начинают разговор в доброжелательной и мягкой манере, обязательно здороваются и обращаются к «жертве» по имени отчеству. После чего они предлагают помощь от государства в виде путевки на море и денежного перевода, для чего якобы нужно назвать данные банковской карты, пояснил эксперт агентству «Прайм».

Очарованная «жертва» отвечает согласием на предложение получить путевку и денежную выплату и называет номер карты. Но мошеннику также необходим пароль. «Жертве» приходит сообщение от банка о попытке взлома, и она может растеряться. Тогда мошенники включают командный тон и объясняют произошедшее необходимостью проверки банком снятия малой суммы со счета.

Эксперт советует немедленно прервать разговор, чтобы мошенники не смогли списать всю сумму. Также можно сбить злоумышленника с толку, начав задавать вопросы про его ФИО и адрес офиса.

«Необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком», — перечислил психолог.

Аналитики ранее выяснили, что все чаще россияне становятся жертвами вымогательств денег с помощью веб-камер. Эксперты оценили вероятность такого мошенничества.