Тело утонувшей на озере Буйвола девочки выловили из-подо льда

Ставрополь, 20 февраля. Инцидент произошел на озере Буйвола в Ставропольском крае. Трое детей провалились под лед.

Несчастный случай произошел на северной окраине города Буденновска. О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы, которые смогли спасти одну девочку 2008 года рождения. Она была госпитализирована в больницу в отделение реанимации. О судьбе еще двух детей не было никакой информации.

К поискам привлекли 13 спасателей из села Левокумского и еще пятерых из города Георгиевска. Уже вечером водолазам удалось вытащить из воды тело 11-летней девочки. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней. Поиски третьего ребенка продолжаются.

В Керченском проливе на судне April шестеро членов экипажа получили пищевое отравление. Один из них умер. Как сообщили ранее ФАН в пресс-службе Росморречфлота, информация о пищевом отравлении поступила утром 19 февраля.