Кто получит новую выплату в 68,8 тыс. рублей 

Москва, 20 февраля. Новую выплату в размере 68 811 рублей получат сотрудники ряда бюджетных организаций в России, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19 и сами не смогли избежать заражения новой инфекцией.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 февраля указ, согласно которому единовременную выплату в размере 68 811 рублей должны получить медики из числа военных, сотрудники ОВД, МЧС, работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Росгвардия.

Выплаты предоставляются медикам этих ведомств, если они оказывали помощь больным коронавирусом или пациентам с подозрением на COVID-19, а также работникам этих ведомств, занятых транспортировкой больных с COVID-19.

Если медработник или лицо, занятое транспортировкой больных, не переболели коронавирусной инфекцией, единовременная выплата не положена.

Президентский указ вступил в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Как сообщал ранее ФАН, российские медики, которые работают с коронавирусными пациентами, получат выплаты от государства. Кабинет министров направил на эти цели более 49 миллиардов рублей на первый квартал текущего года. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусом нового типа в стране улучшается, ежедневный прирост новых пациентов уменьшается. Однако медики по-прежнему трудятся в непростых условиях, поэтому им требуется помощь от правительства.