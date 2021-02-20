Актриса Саша Бортич рассказала, как одноклассник ударил ее по лицу на выпускном

Москва, 20 февраля. Недавно ставшая мамой актриса Саша Бортич призналась, что была жертвой буллинга в школе. Одноклассники дразнили отличающуюся от них девочку, а на выпускном один из них сильно ударил ее по лицу.

В интервью Юрию Дудю актриса рассказала, что в школе была трудным ребенком, в том смысле «которому трудно». Доставалось девочке, по ее же словам, «за длинный язык».

«Я каталась на скейте, ходила в рок-футболках, на полном серьезе спорила со своими одноклассниками, которые говорили: «Ты тупая, потому что ты читаешь книги». Железная логика», — вспомнила Саша.

Однажды ей пришлось участвовать в драке, которую затеяли одноклассники. Школьница пыталась избежать столкновения, но подростки были настроены решительно. Причиной стала то, что какая-то девочка захотела с ней «разобраться».

Самая неприятная история произошла на выпускном.

«Меня на выпускном ударил одноклассник по лицу. Просто дал мне затрещину тыльной стороной ладони», — рассказала Бортич.

Юноше очень не нравилось, что она общается с его девушкой. Конфликт произошел, когда тот увидел, как Бортич с ней танцует. Юноша попытался запретить своей девушке общаться с Сашей, а после обернулся и ударил будущую актрису по лицу. По словам артистки, удар был настолько сильным, что у нее слетели накладные ресницы.

Сейчас актриса помогает подросткам и детям, столкнувшимся с трудностями. Она является попечителем фонда «Шалаш», работающим с трудными подростками. Бортич посоветовала детям, столкнувшимся с буллингом, найти взрослого, которому можно доверять, чтобы рассказать ему о проблемах. Родителям же актриса посоветовала внимательно слушать своих детей.

Бортич стала мамой в августе 2020 года. Александра и ее молодой человек, 32-летний владелец школы ораторского мастерства Евгений Савельев, живут вместе уже два года. По слухам, пара успела сыграть свадьбу до пандемии. Сама Бортич ведет довольно закрытый образ жизни и распространяться о личном не любит.