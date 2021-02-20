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Актриса Саша Бортич рассказала, как одноклассник ударил ее по лицу на выпускном

Актриса Саша Бортич рассказала, как одноклассник ударил ее по лицу на выпускном

Москва, 20 февраля. Недавно ставшая мамой актриса Саша Бортич призналась, что была жертвой буллинга в школе. Одноклассники дразнили отличающуюся от них девочку, а на выпускном один из них сильно ударил ее по лицу.

В интервью Юрию Дудю актриса рассказала, что в школе была трудным ребенком, в том смысле «которому трудно». Доставалось девочке, по ее же словам, «за длинный язык». 

«Я каталась на скейте, ходила в рок-футболках, на полном серьезе спорила со своими одноклассниками, которые говорили: «Ты тупая, потому что ты читаешь книги». Железная логика», — вспомнила Саша.

Актриса Саша Бортич рассказала, как одноклассник ударил ее по лицу на выпускном

Однажды ей пришлось участвовать в драке, которую затеяли одноклассники. Школьница пыталась избежать столкновения, но подростки были настроены решительно. Причиной стала то, что какая-то девочка захотела с ней «разобраться». 

Самая неприятная история произошла на выпускном.

«Меня на выпускном ударил одноклассник по лицу. Просто дал мне затрещину тыльной стороной ладони», — рассказала Бортич.

Юноше очень не нравилось, что она общается с его девушкой. Конфликт произошел, когда тот увидел, как Бортич с ней танцует. Юноша попытался запретить своей девушке общаться с Сашей, а после обернулся и ударил будущую актрису по лицу. По словам артистки, удар был настолько сильным, что у нее слетели накладные ресницы.

Актриса Саша Бортич рассказала, как одноклассник ударил ее по лицу на выпускном

Сейчас актриса помогает подросткам и детям, столкнувшимся с трудностями. Она является попечителем фонда «Шалаш», работающим с трудными подростками. Бортич посоветовала детям, столкнувшимся с буллингом, найти взрослого, которому можно доверять, чтобы рассказать ему о проблемах. Родителям же актриса посоветовала внимательно слушать своих детей.

Бортич стала мамой в августе 2020 года. Александра и ее молодой человек, 32-летний владелец школы ораторского мастерства Евгений Савельев, живут вместе уже два года. По слухам, пара успела сыграть свадьбу до пандемии. Сама Бортич ведет довольно закрытый образ жизни и распространяться о личном не любит.

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