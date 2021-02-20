СНБО решил национализировать часть одного из нефтепроводов Украины

Киев, 20 февраля. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планирует национализировать участок нефтепровода «Самара — Западное направление» протяженностью около 1,5 тыс. километров.

В настоящее время ветка нефтепровода протяженностью 1433 километра принадлежит компании «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с иностранным бизнесменом. По ней из России и Белоруссии прокачивается дизельное топливо для Украины и транзита в Европу.

По итогам заседания в СНБО обратили внимание, что магистральный трубопроводный транспорт по закону «имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».

«Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины», — сообщили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Правоохранительным органам дано задание выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Ранее в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины попали председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена. Ограничительные меры Киева в отношении Медведчука распространяются на все имущество украинского политика.