Билл Гейтс назвал ключ к победе над мировой пандемией коронавируса

Вашингтон, 20 февраля. Всем государствам мира необходимо наладить сотрудничество и отказаться от соперничества, чтобы одолеть коронавирус.

Такое заявление сделал основатель компании Microsoft Билл Гейтс на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что предприятия, производящие вакцину, должны получить миллиардные инвестиции. Таким образом получится остановить пандемию.

«Нам нужны инвестиции. Немного миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что пандемия больше никогда не повторится», – отметил Гейтс.

Главным приоритетом, по его мнению, будет равный доступ к вакцинам и создание специальной организации, которая будет работать над предотвращением подобных катастроф в будущем. Также Гейтс уверен, что третья фаза вакцины будет модифицирована, чтобы защищать от новых мутаций коронавируса.

Основатель корпорации Microsoft ранее предложил вернуть бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к социальным сетям. Гейтс заявил, что владельцам соцсетей стоит открыть Трампу доступ на свои платформы. Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали экс-президенту доступ на разные сроки.