Сын Бари Алибасова раскрыл траты на «коммуналку» в трех квартирах

Москва, 20 февраля. Сын продюсера Бари Алибасова, его полный тезка, рассказал, сколько денег уходит на оплату «коммуналки» за три жилплощади отца.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Алибасов-младший сообщил, что в Курганской области в селе Сарт-Абдрашево у него есть дом. Однако там до сих пор нет ни газа, ни воды.

«Мы туда привозим газовый баллон и дрова. Топим дом на дровах. У соседей за зиму уходит 9–10 тысяч рублей только на дрова», — рассказал он.

Серьезные средства уходят на содержание «просторной» квартиры в Калининграде. По словам сына продюсера, только за газ в месяц выходил порядка 9,5 тыс. рублей.

«Наконец, у нас есть в Москве отцовская квартира. Там за свет, за газ, за воду много денег выкладываем. Уходит отцовская пенсия заслуженного артиста. А это под сорок тысяч рублей», — рассказал Бари Алибасов — младший.

За последние дни огромное количество звезд шоу-бизнеса раскрыли суммы, которые они тратят на услуги ЖКХ. Так, художник Никас Сафронов сообщил, что оплачивает не только свои счета за «коммуналку», но и братьев. В большой квартире в Москве, которая для него является и студией, всегда горит свет, за который в месяц выходит не менее 24 тыс. рублей.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что отдает около 900 тыс. рублей в год, поскольку платит не только за себя, но и по счетам своей матери. За свою квартиру он отдает порядка 60–70 тыс. рублей в месяц. А жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия назвала весьма скромную сумму — около 5 тыс. рублей за московскую квартиру. Правда, содержание дома в Подмосковье семье обходится значительно дороже.