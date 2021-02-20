Медсестру подозревают в убийстве пациентки в Волгоградской области

Волгоград, 20 февраля. Медсестру Нижнедобринского психоневрологического интерната (ПНИ) в Камышинском районе в Волгоградской области подозревают в причинении смерти по неосторожности пациентке.

Уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (часть 2 статьи 109 УК РФ) возбуждено по факту смерти 55-летней пациентки от переохлаждения. Тело погибшей найдено на окраине села километре от интерната. Женщина 18 января в одном халате покинула медучреждение в 19-градусный мороз.

По версии следствия, погибшая самостоятельно ушла из интерната. Дежурившая 18 января медсестра в это время спала.

«В ходе процессуальной проверки установлено: вместо дежурства медсестра, нарушив свои должностные обязанности, легла спать в соседнем помещении, в сестринской комнате», — цитирует руководителя следственного отдела по городу Камышину Сергея Наумова «Волгоградская правда».

В следственном ведомстве уточнили, что уход погибшей из палаты камеры видеонаблюдения зафиксировали в 23.30. Подозреваемая медсестра полностью признала вину в ходе допросов.

Ранее сообщалось, что пожар в многоквартирном доме унес жизнь пожилого мужчины, который не успел выбраться из горящего помещения. Трагедия произошла в городском округе города Камышин Волгоградской области на улице 8-й микрорайон.