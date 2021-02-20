Лавров: Россия предложила США включить в ДСНВ гиперзвуковое оружие

Москва, 20 февраля. Гиперзвуковое орудие частично подпадает под действие ДСНВ. Россия предложила США включить его в продленное соглашение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

С момента заключения Договора в 2010 году, по словам Лаврова, появились новые вооружения. Они лишь частично или вообще не попадают под действие ДСНВ. Речь идет в том числе о «гиперзвуке». Российский министр призвал «встроить» его в действующее соглашение.

Россия ранее включила ракетный гиперзвуковой комплекс «Авангард» в область действия ДСНВ. Это было сделано в духе доброй воли, подчеркнул глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что современное оружие России на гиперзвуке превосходит иностранные аналоги за счет того, что проходит проверку в реальных условиях боя, сообщает.