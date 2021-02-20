Фото желтого пингвина из Южной Атлантики поразили ученых

Лондон, 20 февраля. Натуралист Ив Адамс сумел впервые в истории запечатлеть на камеру желтого пингвина.

Необычную морскую птицу получилось снять в районе одного из островов в Южной Атлантике, пишет The Independent. Фотограф рассказал, что бело-желтый атлантический обитатель живет среди пингвинов обычного черно-белого окраса.

«Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине. На том берегу было 120 тысяч птиц, и эта была единственной желтой», — признался Адамс.

Он рассказал, что увидел особь на острове в Южной Джорджии. Участники экспедиции мгновенно заметили желтое пятно среди множества остальных. Исследователи думают, что эта находка стала открытием нового пигмента перьев.

Сотрудники московского зоопарка устроили пенную вечеринку для пингвинов, чтобы птицы не скучали и проводили время активно и весело. На видео, опубликованном в официальном Instagram зверинца, можно видеть, как пингвины ловят переливающиеся мыльные пузыри, стараясь лопнуть их клювами. Они взмахивают крыльями и полностью поглощены этим занятием.