СМИ оценили наследство Андрея Мягкова

Москва, 20 февраля. Супруги, народные артисты Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская не гнались за роскошью. По предварительным данным, артист оставил после своей смерти из недвижимого имущества квартиру в Москве и дачу в Подмосковье.

Как сообщает KP.RU, Мягков и Вознесенская лишь однажды пригласили к себе домой журналистов, когда несколько лет назад про них снимали документальный фильм. Семья жила скромно, по сравнению со звездами шоу-бизнеса. Сам Мягков неоднократно подчеркивал, что не собирается соглашаться на любые съемки ради гонораров.

«Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли… В материальном смысле я может быть не благоденствую. Перед тем, как купить смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит», — рассказал он однажды в интервью Дмитрию Гордону.

Пенсия народного артиста составляла порядка 60 тыс. рублей в месяц. Семь владела одним автомобилем Volkswagen Tiguan, квартирой в районе Дорогомилово и дачей в Подмосковье. Последнюю Мягков обустраивал своими руками.

Ранее источник ФАН подтвердил, что Анастасия Вознесенская станет единственной наследницей имущества Мягкова. У Мягкова также есть младшая сестра, но, по предварительным данным, все имущество достанется вдове.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил СМИ, что отсутствие родных детей у артиста совсем не означает, что все движимое и недвижимое имущество достанется его 77-летней вдове. По его словам, никто не исключает, что в гонку за наследство могут вступить объявившиеся внебрачные дети актера. И если экспертиза ДНК подтвердит родство, они смогут претендовать на долю.

Отметим, с женой и коллегой актер прожил 56 лет. В декабре прошлого года, в своем последнем интервью, он признался, что всегда любил только одну женщину, свою жену.

Мягков ушел из жизни 18 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания состоится 20 февраля МХТ им. Чехова, в тот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.