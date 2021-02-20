Кальянный дым вызвал судороги и обморок у девочки в Ленобласти

Всеволожск, 20 февраля. Несовершеннолетний подросток в Ленобласти после курения кальяна потерял сознание.

У девочки во время курения табачной смеси начались судороги, после чего она упала в обморок. Юной жительнице Всеволожского района понадобилась помощь медиков. Согласно информации источника, сейчас за состоянием ребенка следит друг семьи — врач. Они ожидают приезда скорой помощи.

Недавно российские курильщики рассказали, что могло бы помочь им избавиться от пагубной привычки. Трое из десяти, например, отметили, что отказались бы от вредной привычки, если б работодатель предложил деньги.