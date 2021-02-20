Некоторые россияне получат повышенные выплаты от ПФР 

Петропавловск-Камчатский, 20 февраля. Часть жителей России получит в феврале выплату в размере 19 342 рублей. Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Камчатскому краю, это касается граждан, отметивших свое 80-летие.

За счет удвоения размера фиксированной выплаты отметившие 80-летний юбилей россияне будут получать повышенную страховую пенсию по старости. Прибавка назначается в месяц исполнения 80 лет автоматически с даты рождения и выплачивается со следующего месяца. Никаких заявлений писать не придется, деньги придут автоматически.

«С 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в Камчатском крае составляет 9 671,17 рубля, таким образом, с даты достижения пенсионером 80-летнего возраста она увеличится на 9 671,17 рубля и составит 19 342,34 рубля», — сообщили в ПФР.

В фонде напомнили, что увеличению подлежит не общий размер страховой пенсии по старости, а только ее фиксированная выплата.

Напомним, что из-за предстоящих длинных выходных в честь Дня защитника Отечества изменится график выплат от Пенсионного фонда. В последний рабочий день недели, 20 февраля, ожидается досрочное зачисление денежных выплат по линии фонда на банковские карты россиян. Речь идет не только о пенсиях, но и других социальных выплатах. Те, кто получают деньги 22 и 23 февраля, получат выплаты 20 числа.