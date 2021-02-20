Проценко объяснил, почему число повторно заболевших COVID-19 минимально

Москва, 20 февраля. Число повторно заразившихся коронавирусом минимально, пациенты часто не попадают в больницы из-за легкой формы COVID-19, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в больнице выявлены единичные случаи повторного заражения коронавирусом. Такие пациенты переносят COVID-19 в средней форме тяжести и не попадают в реанимацию, рассказал доктор в эфире «России-1».

Из-за того, что повторно заболевшие COVID-19 переносят инфекцию в легкой форме, они не попадают в больницы. На этом фоне создается впечатление, что инфицированных немного, констатирует главврач.

Проценко также подтвердил, что и в Коммунарке зафиксировали снижение количества больных COVID-19. Всего в больнице находятся 600 пациентов с таким диагнозом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве. Эпидемиологическая обстановка улучшается. Заболеваемость идет на спад. Система здравоохранения в столице справилась с экстремальной нагрузкой, сообщил мэр города.