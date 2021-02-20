Песков раскрыл планы Путина на 23 февраля

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и будет работать в Кремле, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что 20 февраля также является рабочим днем.

«Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч», — заявил Песков, отметив, что встречи будут непубличными.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в Александровском саду Путин традиционно возложит к Могиле Неизвестного Солдата венок, после чего приступит к работе в Кремле.

Песков отметил, что 20 февраля также является рабочим днем, так как День защитника Отечества приходится в 2021 году на вторник и выходной перенесен с субботы на понедельник.

Следующие продолжительные выходные ожидаются в марте. Тогда они совпадут с Международным женским днем 8 марта, напомнили в Роструде.