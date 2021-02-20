Партия Медведчука назвала репрессиями санкции СНБО Украины против него

Киев, 20 февраля. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала «спланированным актом политических репрессий» введение санкций против главы ее политсовета Виктора Медведчука.

Медведчук и его жена попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ограничительные меры распространяются на все имущество украинского политика.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что это решение вызвано желанием режима президента Украины Владимира Зеленского «свести счеты с лидерами оппозиции». Никаких законных оснований для такой «расправы» над оппозицией нет, говорится в сообщении на сайте политической силы.

Представители партии пообещали сделать все, чтобы довести процедуру по вынесению импичмента Зеленскому до конца, так как это уже вопрос «жизни и смерти украинской демократии», а не «политических амбиций».

Ранее решение СНБО в беседе с ФАН прокомментировал бывший депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник. По его словам, киевские власти перешли все «красные линии», когда ввели санкции против одного из лидеров украинской оппозиции.