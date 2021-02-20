Харламов виртуально уничтожил Панина балалайкой в ответ на оскорбления

Москва, 20 февраля. Эпатажный актер Алексей Панин серьезно обидел юмориста Гарика Харламова своими замечаниями в интервью блогеру Алене Жигаловой. Шоумен не стерпел оскорблений, ответив оппоненту в соцсетях.

Во время интервью Жигалова поинтересовалась у Панина, почему тот преждевременно хоронит себя как актера. В ответ артист заявил, что в нынешних реалиях рядом с ним нет достойных конкурентов.

«Я не хочу стоять рядом с Гариком «Бульдогом» Харламовым и балалаечником-Слепаковым. Я гений», — подчеркнул он.

Харламов ответил скандалисту Панину за себя и коллегу по Comedy Club Семена Слепакова на своей странице в Instagram. Кадры интервью актера он разбавил отрывком из компьютерной игры, где одного из персонажей насмерть забивают балалайкой.

«Получается, мы с Семеном Слепаковым зря стоим и ждем тебя, Леша? Сказал бы раньше, а то стоим как дураки. Балалайка замерзла», — обратился к Панину шоумен.

Фолловеры Харламова в комментариях разделились в оценках относительно заявлений знаменитостей. Одни иронично посмеялись над Паниным, посчитав, что у того «весеннее обострение». Другие наоборот встали на сторону актера, осудив, в том числе Слепакова за его творчество и «слабость» к актеру Павлу Деревянко, которого продюсер вовлекает во многие свои проекты.

Под одним из комментариев завязалась нешуточная дискуссия.

«Гарик, а ты вот не гений нифига», — не без иронии написал rommankarepanov.

«Ты не гений. Гениев мало, товарищ. Единицы! Он и Джигурда! Все!» — ответил ему Харламов.

Чуть позже юморист оставил еще один комментарий. Судя по всему, его сильно задело то, как некоторые пользователи отозвались о его творчестве и работе в Comedy Club.

«Станислав Егоров, вы абсолютно правы! Все, что делаем мы — полный шлак, который никто не будет помнить! Уже 18 лет никто не помнит. Все, что будут помнить — это как вы ведете свадьбы и оскорбляете меня! Пусть так все и остается в вашей вселенной!» — написал Харламов.

Коллеги артиста по шоу-бизнесу посмеялись над ситуацией, поддержав юмориста.

«Не! Гарик Гений! Это я вам как Главный Гений говорю!» — написал Гоша Кущенко.