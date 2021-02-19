Тизер сериала по игре Dota 2 впервые показали в Сети

Вашингтон, 19 февраля. Стриминговый сервис Netflix показал тизер сериала «DOTA: кровь дракона» по вселенной компьютерной игры Dota 2, видео опубликовано на YouTube-канале в России.

В центре сюжета находится прославленный «драконий рыцарь» Дэвион, который оказывается втянут в бурные события после встречи с благородной принцессой Мираной и могущественным древним Эльдвурмом.

Проект создается вместе с разработчиком компьютерных игр Valve. Сценарий написал работавший над проектом «Люди Икс: Первый класс» Эшли Миллер, анимацию создавала Studio MIR.

Премьера сериала на стриминговом сервисе назначена на 25 марта.

Ранее сообщалось, что создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс займутся экранизацией романа Ричарда Пауэрса «Ярус». К созданию присоединится Хью Джекман.