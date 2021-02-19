Белоруссия выступила за увеличение рейсов с Россией

Минск, 19 февраля. Железнодорожное и авиационное сообщение между Белоруссией и Россией может быть расширено после введенных ранее ограничений из-за коронавируса.

Минск предложил и дальше восстанавливать пассажирские перевозки в связи с многочисленными обращениями белорусских граждан. Речь идет о поездах по направлению Минск-Москва, отправление которых планируется сделать ежедневным, а также о возобновлении маршрутов до Петербурга и Адлера.

Обе страны заинтересованы и в восстановлении авиасообщения до уровня перевозок до пандемии коронавируса.

«Беларусь также предложила увеличить количество рейсов по осуществляемым маршрутам и возобновить авиасообщение по таким востребованным направлениям, как Калининград и Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и коммуникаций республики.

Россия согласилась проработать эти вопросы. Самолеты между Минском и Москвой начали летать регулярно с сентября 2020 года, с февраля этого года возобновилось и движение поездов.

Кремль ранее анонсировал встречу президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она пройдет в Сочи.