Часть россиян получит деньги от ПФР 20 февраля

Москва, 19 февраля. Длинные выходные внесут коррективы в график выплат от Пенсионного фонда РФ: деньги будут поступать россиянам в течение дня субботы, 20 февраля.

Как сообщают региональные отделения ПФР, в последний рабочий день недели, 20 февраля, ожидается досрочное зачисление денежных выплат по линии фонда на банковские карты россиян. Речь идет не только о пенсиях, но и других социальных выплатах.

Двадцатого февраля деньги получат те, кто должен был получать выплаты 22 и 23 февраля. Поскольку эти дни являются официально нерабочими, зачислений в этот период быть не может.

Ранее ФАН сообщал, что ПФР до конца текущего года может создать новый сервис по автоматическому назначению пенсий. Новшество позволит фонду сделать процедуру формирования пенсий понятной и прозрачной для россиян.

Напомним, очередное повышение пенсий состоится в России с 1 апреля. Плановая индексация коснется получателей социальных пенсий, которые вырастут на 2,6%. Повышение пенсий затронет граждан пенсионного возраста, которые не выработали достаточный стаж для получения страховой пенсии по старости, либо у которых недостаточное количество пенсионных баллов для начисления страховой пенсии. Вместо страховой пенсии они получают так называемую социальную пенсию.