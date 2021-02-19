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Часть россиян получит деньги от ПФР 20 февраля

Часть россиян получит деньги от ПФР 20 февраля

Москва, 19 февраля. Длинные выходные внесут коррективы в график выплат от Пенсионного фонда РФ: деньги будут поступать россиянам в течение дня субботы, 20 февраля. 

Как сообщают региональные отделения ПФР, в последний рабочий день недели, 20 февраля, ожидается досрочное зачисление денежных выплат по линии фонда на банковские карты россиян. Речь идет не только о пенсиях, но и других социальных выплатах.

Двадцатого февраля деньги получат те, кто должен был получать выплаты 22 и 23 февраля. Поскольку эти дни являются официально нерабочими, зачислений в этот период быть не может.

Часть россиян получит деньги от ПФР 20 февраля

Ранее ФАН сообщал, что ПФР до конца текущего года может создать новый сервис по автоматическому назначению пенсий. Новшество позволит фонду сделать процедуру формирования пенсий понятной и прозрачной для россиян.

Напомним, очередное повышение пенсий состоится в России с 1 апреля. Плановая индексация коснется получателей социальных пенсий, которые вырастут на 2,6%. Повышение пенсий затронет граждан пенсионного возраста, которые не выработали достаточный стаж для получения страховой пенсии по старости, либо у которых недостаточное количество пенсионных баллов для начисления страховой пенсии. Вместо страховой пенсии они получают так называемую социальную пенсию.

Часть россиян получит деньги от ПФР 20 февраля

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