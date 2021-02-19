Члены правительства не поддержали строительство новых мусоросжигающих заводов в РФ

Москва, 19 февраля. Вице-премьеры РФ Александр Новак и Виктория Абрамченко обсудили вопросы создания в России новых мусоросжигающих заводов.

По словам курирующей экологию Абрамченко, главной задачей Правительства РФ является создание цикличной экономики с минимизацией расходования не возобновляемых материалов и использованием возобновляемых ресурсов.

«Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы. Все, что можно — использовать в качестве вторичных материальных ресурсов», — цитирует Абрамченко телеканал «360».

Нужно проконтролировать соблюдение высоких стандартов безопасности на предприятиях по энергетической утилизации отходов, а также учесть возможность увеличения объема парниковых газов, добавила вице-премьер.

Абрамченко отметила, что пока речь идет о проекте «не одного десятка» дорогостоящих мусоросжигающих заводов, оплачивать которые фактически предлагается из федерального бюджета и из тарифа для населения. Вице-премьер подчеркнула, что «так не пойдет».

По итогам совещания, Абрамченко и Новак поручили ведомствам вместе с ФАС и Минфином проанализировать финансовую модель проектов по энергетической утилизации.

«В том виде, который есть сейчас, — точно не поддерживается», — резюмировала Абрамченко.

Ранее сообщалось, что 42% жителей России, к концу 2021 года будет вовлечена в раздельный сбор мусора. Раздельный сбор ТКО частично ввели уже в 71 регионе. Самый высокий показатель фиксируется в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях.