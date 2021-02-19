Мстительный петербуржец поджег облитую керосином жену под Волховом

Волхов, 19 февраля. Конфликт между супругами в Волховском районе Ленобласти едва не закончился трагедией.

Муж в ходе ссоры облил жену керосином и поджег. Известно, что у женщины обгорели волосы, пишет РЕН ТВ. Состояние ее здоровья в настоящее время уточняется. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН писал, что уроженца Средней Азии подозревают в покушении на убийство трех человек. Он заставил своих жертв связать друг другу руки и поджег дом. Две девушки и ребенок, запертые в помещении, смогли выбраться через окно.