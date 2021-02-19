Родители детей-инвалидов могут досрочно уйти на пенсию

Волгоград, 19 февраля. Увеличение пенсионного возраста не затрагивает часть россиян. В частности, досрочно уйти на заслуженный отдых могут родители и опекуны инвалидов с детства.

Как сообщает Центр ПФР №1 по установлению пенсий в Волгоградской области, при соблюдении ряда условий женщины могут уйти на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. На воспитании этих родителей должен находиться ребенок-инвалид до достижения им возраста восьми лет. Также они должны выработать необходимый страховой стаж: для мамы — 15 лет, для папы — 20 лет.

При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался.

На досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и родители, могут претендовать опекуны инвалидов с детства. Для них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки.

Как сообщал ранее ФАН, очередное повышение пенсий состоится в России с 1 апреля. Предстоящая индексация коснется получателей социальных пенсий, которые вырастут на 2,6%. Процент повышения соответствует росту величины прожиточного минимума в России за прошлый год.

Повышение коснется граждан пенсионного возраста, которые не выработали достаточный стаж для получения страховой пенсии по старости, либо у которых недостаточное количество пенсионных баллов для начисления страховой пенсии. Вместо страховой пенсии они получают так называемую социальную пенсию.